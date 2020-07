Forscher des Paul Scherrer Instituts haben in einer Studie die Umweltauswirkungen von Personenwagen mit verschiedenen Antrieben verglichen (inklusive Emissionen bei der Herstellung der Fahrzeuge).

E-Auto, Batterie-elektrisch (Schadstoffausstoss in Gramm CO2-Äquivalent pro gefahrenem Kilometer: 122.2) Brennstoffzelle (186.6) Erdgas (199.4) Diesel (233.8) Benzin (293.7)

Gemäss der Studie sollte wegen des Klimaschutzes auf den Batterie-elektrischen Antrieb gesetzt werden.Zwar ist die Bilanz vor den ersten gefahrenen Kilometern schlechter als bei anderen Fahrzeugen – wird aber mit CO2-armem Strom im Vergleich immer besser, je mehr man damit fährt.

Als klimatisch zweitgünstigster Antrieb zeigt sich in der Studie derzeit die Brennstoffzelle – wenn die Voraussetzungen stimmen. Entscheidend ist, wie der Wasserstoff hergestellt wurde: Stammt er aus Elektrolyse – also der Aufspaltung von Wasser mittels Strom in Sauerstoff und Wasserstoff – und wird diese mit Solarstrom durchgeführt, ist er klimaneutral.