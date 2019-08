Flucht in den Negativzins

Wenn man einem Staat oder einer Firma Geld leiht, erhält man normalerweise einen Zins dafür.

Aber nur wer mit dem Schlimmsten rechnet – einer Rezession eben – parkiert sein Geld in Papieren, bei denen man draufzahlt, sie aber für sicher hält.

Derzeit werfen gegen 30 Prozent aller Staats- und Firmenanleihen eine negative Rendite ab.

Seit 2015 sind die Zeiten nicht mehr normal: Immer häufiger nehmen Anleger in Kauf, dass sie dafür zahlen, dass sie einem Land oder einem Unternehmen Geld ausleihen dürfen. In den letzten Tagen haben die Anleger dies getan wie nie zuvor in der Geschichte.

Gegen 30 Prozent aller Staats- und Firmenanleihen weltweit werfen eine negative Rendite ab. In absoluten Zahlen rentieren bereits Anleihen im Wert von 15'000 Milliarden Dollar nicht mehr.

Reaktion auf Trump-Tweet

Eine negative Rendite bei einer Anleihe bedeutet: Man vergibt einen Franken Kredit, kriegt am Ende der Laufzeit aber weniger als einen Franken zurück. Für Ökonomen ist der wachsende Berg an negativ rentierenden Anleihen – auch Obligationen genannt – ein wichtiges Signal.

So sagt Christoph Schenk, Anlagechef bei der Zürcher Kantonalbank: «Uns signalisiert jetzt eigentlich der Obligationenmarkt, der weit vorausschaut, vor allem nach dem letzten Twitter-Tweet von Donald Trump, dass man Angst hat, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession gerät.»

«Wirtschaftlich viel besser als wir meinen»

Denn für Anleger gilt: Nur wer mit dem Schlimmsten rechnet – einer Rezession eben – parkiert sein Geld in Papieren, bei denen man draufzahlt, sie aber für sicher hält.

Der ZKB-Anlagechef glaubt aber selbst vorerst nicht an eine Rezession. Weil: «Wir sind wirtschaftlich viel besser als wir meinen. Und das ist auch die Message. Und darum bin ich auch überzeugt, dass die Obligationenmärkte jetzt übertrieben haben. Weil so schlecht geht es der Wirtschaft weltweit trotz Handelskonflikt noch nicht.»

Rekordtief in der Schweiz

In Europa allerdings sind die Anleger besonders skeptisch. In Deutschland rentieren seit letzter Woche, zum ersten Mal in der Geschichte, die Bundesanleihen aller Laufzeiten negativ.

Und in der Schweiz ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe diese Woche erstmals auf das Rekordtief von minus einem Prozent gefallen. Das bedeutet: Obwohl die Anleihe zuvor schon nicht rentiert hat, parkieren immer mehr Anleger ihr Geld darin – aus Angst vor einem wirtschaftlichen Crash.