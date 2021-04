Im Interview schätzt Digital-Experte Daniel Diemers das Potenzial der Tokenisierung ein. Er berät mit seinem Unternehmen SNGLR Group Firmen im Hinblick auf neue Technologien. Seiner Ansicht nach könnten Firmen wie Sygnum am Anfang grosser Erfolge stehen.

Daniel Diemers: Die Sygnum-Bank ist einerseits in der Lage, klassische Vermögensverwaltung anzubieten und kann andererseits das Neuste, also Kryptowährungen und Tokenisierung, anbieten. Und das aus der Schweiz und aus Singapur heraus.

SRF: Diese Tokens können dann an einer Austauschbörse gehandelt werden?

Wenn Tokens nicht gehandelt werden können, sind sie nicht liquide. Die grossen Börsen der Welt arbeiten daran, solche Handelsplätze zu bauen.

Die Schweizer Börse will auch im zweiten Quartal mit einer digitalen Börse kommen. Ist das Modell von Sygnum dann nicht bedroht?

Ich gehe davon aus, dass die grossen Börsen diesen Markt in fünf oder zehn Jahren übernehmen werden. Die Nasdaq ist dran, die deutsche Börse, die SIX. Aber am Anfang können sich spezialisierte Anbieter eine Nische suchen, vielleicht für ganz spezifische Tokens mit einem ganz besonderen Angebot. Das kann durchaus überlebensfähig sein.

Ist das Angebot an Tokens überhaupt schon gross genug, dass Handel betrieben werden kann?

Heute noch nicht. Wir sind da, wo Bitcoin vor fünf oder sechs Jahren war. Dieses Angebot muss sich jetzt aufbauen. Es gibt auch NFTs – nicht austauschbare Tokens – aus der Kunst-, Musik- oder Gaming-Szene. Wer hier vorne mit dabei ist, wird sicher die Früchte der nächsten fünf bis acht Jahre ernten.