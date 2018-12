Anders als Private leihen sich grosse Unternehmen und Staaten Geld nicht bei Banken, sondern am Kapitalmarkt. Sie tun das, indem sie eine Anleihe ausgeben, auch Obligation genannt.

Die Anleihe beispielsweise über eine Kreditsumme von 100 Millionen Franken wird – virtuell – in zahlreiche kleine Tranchen gesplittet, so dass die Kreditsumme von vielen Gläubigern gemeinsam aufgebracht werden kann. Auch Private können so Teile einer Anleihe über ihre Bank erwerben, also dem Unternehmen oder Staat für eine bestimmte Laufzeit und zu einem festgelegten Zins Geld leihen.

Die Höhe des Zinsen hängt von der Bonität des Kreditnehmers ab. Je schlechter die Bonität, desto höher ist das Risiko für den Gläubiger, dass dieser sein Geld nicht zurück erhält am Ende der Laufzeit. Entsprechend höher ist deshalb der Zins, den das Unternehmen oder ein Staat zahlen muss im Vergleich zu einem Kreditnehmer mit besserer Bonität.

Dank der Anleihenkäufe der EZB konnten auch Staaten und Unternehmen mit schlechterer Kreditwürdigkeit zu niedrigen Zinsen Geld aufnehmen.