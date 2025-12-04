Ende November waren insgesamt 138'860 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos registriert.

Das waren 3648 Menschen mehr als im Oktober.

Dennoch verharrte die Arbeitslosenquote unverändert bei 2.9 Prozent.

Um saisonale Faktoren bereinigt blieb die Quote bei 3.0 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Praktisch der ganze Anstieg ist laut dem Seco auf saisonale Effekte zurückzuführen. Denn saisonbereinigt nahm die Zahl der Arbeitslosen nur um 40 Personen zu.

Mehr Stellensuchende – weniger offene Stellen

Die Zahl der Stellensuchenden ging ebenfalls nach oben. Sie stieg gegenüber dem Oktober um 6188 auf 225'884 Stellensuchende. Die Stellensuchenden-Quote erhöhte sich in der Folge auf 4.8 Prozent von 4.7 Prozent im Vormonat.

Legende: Bei den RAV waren im November weniger offene Stellen gemeldet. Symbolbild/KEYSTONE/Christian Beutler

Auf der anderen Seite trübte sich die Lage bei den offenen Stellen ein. Im November 2025 waren 32'670 offene Stellen bei den RAV gemeldet. Das ist ein markantes Minus von 6.6 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Jeweils zeitverzögert publiziert das Seco Daten zur Kurzarbeit: Ende August waren 8592 Personen von Kurzarbeit betroffen – 3.5 Prozent mehr als im Juli.