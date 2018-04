Eurobus hat an insgesamt sieben Standorten in der Schweiz eigene Reisebusse stationiert. Zudem ist das Unternehmen in verschiedenen Ortschaften im öffentlichen Verkehr tätig. Es beschäftigt 500 Mitarbeiter und erzielt 125 Millionen Franken Umsatz. Eurobus verfügt über eine Flotte von 260 Mini-, Linien- und Reisebussen.