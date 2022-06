Die SP-Nationalrätin ist seit dieser Woche wieder zurück in der Öffentlichkeit. Am Montag startete sie im Bundeshaus in die Sommersession. Badran hatte zuvor aus gesundheitlichen Gründen eine dreimonatige Auszeit genommen. Heute gehe es ihr «ok», sagt sie gegenüber SRF.

Sich zurückzuziehen, sei ihr nicht schwergefallen. Ihren Medienkonsum habe sie fast auf null heruntergefahren, was für sie «der erholsamste Teil von allem» gewesen sei. Mehr über ihre Auszeit wollte sie nicht preisgeben. Ihre persönliche Befindlichkeit tue nichts zur Sache. Auf Twitter äusserte sich Badran vor der Rückkehr ins politische Rampenlicht wie folgt: «Ich danke allen für die grosse Unterstützung und die vielen guten Wünsche.»