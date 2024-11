Der VW-Konzern ist der grösste Aktionär von Northvolt und hält ein Aktienpaket von 21 Prozent. Bisher hat sich der Konzern nicht konkret dazu geäussert, ob er Northvolt weiteres Kapital zur Verfügung stellt. VW stehe «in engem Austausch mit Northvolt», teilt Volkswagen auf Anfrage von Radio SRF mit, ohne allerdings konkretere Angaben zu machen.

Jedoch ist fraglich, ob VW bei einer weiteren Finanzierungsrunde mitmacht. Mittelfristig dürfte VW nicht mehr auf die Batterien von Northvolt angewiesen sein. Zum einen baut VW seit einigen Jahren mit seiner Tochterfirma PowerCo eine eigene Batteriefirma auf. In der neuen Fabrik im deutschen Salzgitter will VW ab 2025 mit der Serienproduktion von Batterien beginnen, in Kanada befindet sich eine zweite Batteriefabrik im Bau.

Zum anderen befindet sich der Konzern selbst in einer angespannten Situation: In den ersten neun Monaten dieses Jahres ist der Gewinn eingebrochen. Zudem sind nicht mehr alle Fabriken in Deutschland ausgelastet und VW denkt deshalb über die Schliessung von zwei bis drei Fabriken nach.