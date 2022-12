Wirecard wurde 1999 gegründet und verdiente Geld als Dienstleister für Online-Zahlungen, auch für Pornografie- und Glücksspielseiten. Die Zeitung «Financial Times» weist 2015 auf Ungereimtheiten bei Wirecard hin.

Das Unternehmen wächst rasant und verdrängt 2018 die Commerzbank aus dem deutschen Aktienindex Dax. Wirecard ist zu dieser Zeit mehr wert als die Deutsche Bank. Trotz Verdacht auf Unregelmässigkeiten: Die Wirtschaftsprüfer von EY reagieren gemäss Kritikern viel zu spät: Erst für das Geschäftsjahr 2019 verweigern sie, den Wirecard-Jahresabschluss zu testieren, was faktisch das Ende des Unternehmens bedeutet.

Wirecard meldet am 25. Juni 2020 Insolvenz an. Dem Geschäftsführer Markus Braun und weiteren Angeklagten wird vorgeworfen, Jahresabschlüsse aufgebläht zu haben, in dem sie Einkünfte von Drittfirmen einbezogen, welche Zahlungen für Wirecard leisten sollten. Die Transaktionen – abgewickelt in Dubai, den Philippinen und Singapur – existierten laut der Staatsanwaltschaft jedoch «nicht wirklich».