Worum geht es? In der Schweiz werden immer mehr Firmen gegründet. Im laufenden Jahr waren es in den ersten drei Quartalen 39'166 Neugründungen und damit so viele wie noch nie nach neun Monaten in einem Jahr. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 2.2 Prozent, so das Institut für Jungunternehmen (IFJ). Pro Tag waren es durchschnittlich 143 neue Firmen. Sollte die Frequenz im Schlussquartal anhalten, würde der Gründungsrekord aus dem Jahr 2023 übertroffen werden.

Gibt es regionale Unterschiede? Fast alle Grossregionen der Schweiz tragen zum Aufwärtstrend bei. An erster Stelle lag die Südwestschweiz (+5.6 Prozent), gefolgt von der Region Zürich (+2.0 Prozent). In den Regionen Espace Mittelland (+1.5 Prozent), Zentralschweiz (+1.4 Prozent), Ostschweiz (+1.1 Prozent) und Tessin (+0.8 Prozent) zogen die Neugründungen ebenfalls an. Einzig in der Nordwestschweiz (-0.5 Prozent) gab es einen Rückgang.

Was sind die Gründe für die Zunahme an Firmengründungen? «Immer mehr Menschen erfüllen sich den Wunsch nach einer eigenen Firma», weiss Sarina Sutter, Leiterin Marketing und Kommunikation bei IFJ. Zum einen: «Die Grundlage für die Selbstständigkeit in der Schweiz ist sehr gut.» Zum anderen wünschen sich Angestellte laut Sutter auch mehr Freiheiten im Beruf. So können sie sich ihre Zeit selbstständig einteilen und «in einem Bereich arbeiten, der für sie erfüllend ist». Laut Bundesamt für Statistik (BFS) sind derzeit 14 Prozent aller Erwerbstätigen in der Schweiz selbstständig.

Was versteht man unter der Teilselbständigkeit? Immer mehr Gründerinnen und Gründer gehen auf Nummer sicher, indem sie während des Eintritts in die Selbstständigkeit gleichzeitig angestellt sind, so IFJ. «Der Hauptgrund für diesen Trend ist die Risikoabwälzung», erklärt Sutter. Dadurch habe man mehr Zeit, sich am Markt zu etablieren und «erste Testings durchzuführen, ohne unter dem Druck zu stehen, Geld anzuschaffen».

In welchen Branchen werden am meisten Firmen gegründet? Im ersten Halbjahr 2024 konnte IFJ im Detailhandel eine hohe Anzahl an Gründungen feststellen. Zudem seien die Bereiche IT, ICT, Beratung, Immobilien, aber auch das Handwerk bei den neuen Selbstständigen beliebt.

Von wem werden Start-ups gegründet? Box aufklappen Box zuklappen Laut den Daten des Bundes waren 2022 bei 46 Prozent aller Firmenneugründungen Frauen beteiligt. Darunter sind 36 Prozent aller Start-ups, die ausschliesslich von einer Frau gegründet wurden.

Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Selbstständigkeit? «Eine der wichtigsten Komponenten sind eine klare Vision und der Durchhaltewille», sagt Sutter von IFJ. Gerade zu Beginn gebe es immer wieder Hürden zu bewältigen. Folglich brauche es auch eine gewisse Flexibilität, gute Marktkenntnisse und die üblichen unternehmerischen Fähigkeiten.