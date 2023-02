Meta verspricht mit «Meta Verified» mehr Sichtbarkeit und Reichweite etwa in der Suche, in den Kommentaren unter Beiträgen oder in den Empfehlungen. Ausserdem soll es «exklusive Funktionen» geben, mit denen man sich auf «einzigartige Weise ausdrücken» könne. Wie sich das Angebot auf die Profilreichweite auswirkt und was die zusätzlichen Funktionen konkret sind, ist nicht klar.