Bichsel in Interlaken Galenica-Tochter gibt Produktion auf: 170 Stellen betroffen

24.02.2026, 06:59

  • Die Galenica-Tochter Bichsel will ihre pharmazeutische Produktion aus wirtschaftlichen Gründen bis spätestens Ende 2026 aufgeben.
  • Bis zu 170 Stellen in Produktion und Vertrieb könnten betroffen sein.
  • Bichsel soll künftig auf Home-Care-Dienstleistungen fokussieren.

Damit unternimmt Galenica einen weiteren Schritt bei der konsequenten Umsetzung ihrer Strategie, die auf integrierte Gesundheitsversorgung und -dienstleistungen fokussiert. Grund für dafür sei eine mangelnde Wirtschaftsfähigkeit der Produktionssparte, teilt das Unternehmen mit.

Briefpapier mit Galenica-Logo und Adresse.
Legende: Der Pharmakonzern Galenica schliesst seine Produktion in Interlaken. Keystone/ CHRISTIAN BEUTLER

Verschiedene Massnahmen zur Steigerung der Ertragslage hätten über die letzten Jahre keine ausreichende Wirkung erzielt, so das Unternehmen.

Galenica will nun nebst der Schliessung verschiedene Szenarien für die Herstellung bei ihrer Tochtergesellschaft prüfen, darunter auch eine Neuausrichtung des Geschäftsbereichs in Verbindung mit wesentlichen Investitionen bis hin zu einem kompletten Neubau.

Das Konsultationsverfahren wurde eröffnet, wie Galenica weiter mitteilte. Das Unternehmen werde die Mitarbeitenden in dieser Phase eng begleiten.

