Auf dem globalen Kunstmarkt gibt es eine überraschende Belebung: Die beiden weltweit grössten Auktionshäuser Sotheby's und Christie's haben ihre Geschäftsprognosen nach oben korrigiert. Sotheby's rechnet für das vergangene Jahr mit einer Umsatzsteigerung von 17 Prozent und Christie's von 6 Prozent. «Die Energie im Kunstmarkt ist zurück», schreibt Christie's.

Besonders in der zweiten Jahreshälfte 2025 gab es einige spektakuläre Auktionen. So wurden die 10 teuersten Kunstwerke für zusammengerechnet 757 Millionen Dollar versteigert, das sind 48 Prozent mehr als im Vorjahr. Es ist das erste Mal seit 2022, dass die Versteigerungen wieder höhere Erträge generieren. Und dies sind die wertvollsten Werke des vergangenen Jahres.

1. Gustav Klimt, Bildnis Elisabeth Lederer, 236.4 Millionen Dollar

Rund 20 Minuten dauerte der Bieterwettstreit an der Auktion von Sotheby's in New York im November und dann fiel der Hammer. Das Bildnis Elisabeth Lederer von Gustav Klimt ist das zweitteuerste Kunstwerk, das jemals versteigert worden ist. Klimts charakteristische Mosaikstruktur und die akribische Schichtung verleihen Elisabeth Lederers Blick eine zugleich distanzierte und fesselnde Wirkung. Gerüchteweise ist das Bild in die Vereinigten Arabischen Emirate verkauft worden.

Legende: Mehrere Jahre arbeitete Gustav Klimt an diesem Werk, weil er mit dem Resultat unzufrieden war. Nun bringt das Bild den höchsten Auktionspreis von 2025. Sotheby's

2. Gustav Klimt, Blumenwiese, 86 Millionen Dollar

Auch das zweitteuerste Werk stammt von Klimt. Die Blumenwiese, eine juwelenartige Landschaft, fängt das Sommerlicht des Attersees auf einer quadratischen Leinwand ein. Dieses Werk wurde ebenfalls von Sotheby's versteigert, unmittelbar nach dem Bildnis Elisabeth Lederer. Die Bilder stammen aus der Sammlung von Leonard Lauder, einem kürzlich verstorbenen Milliardär. Erst so gelangten die Werke überhaupt zum Verkauf. Lauder war ein Geschäftsmann und leitete das Familienunternehmen Estée Lauder Companies.

Legende: Blumenwiese, von Gustav Klimt aus dem Jahre 1908. Sotheby's

3. Gustav Klimt, Waldabhang bei Unterach am Attersee, 68.3 Millionen Dollar

Auch das drittteuerste Bild stammt aus der Sammlung Lauders. «Waldabhang bei Unterach am Attersee» erzielte zwar einen hohen Preis, allerdings blieb die gebotene Summe unter dem Schätzpreis. So oder so ist aber klar: Mehr als 100 Jahre nach seinem Tod, hat das Schaffen des Wiener Künstlers dem Kunsthandel einen neuen Impuls gebraucht. Gustav Klimt lebte von 1862 bis 1918 und verbrachte viel Zeit am Attersee in der Nähe von Salzburg.

Legende: Ohne ihn wäre es ein flaues Jahr im Geschäft mit den grossen Auktionen gewesen: Gustav Klimt, Aufnahme aus dem Jahr 1914. Wikipedia/Public Domain

4. Vincent van Gogh, Piles de romans parisiens et roses dans une verre, 62.7 Millionen Dollar

Van Goghs Pariser Schaffen enttäuscht selten, und dieses Stillleben bildet keine Ausnahme. Ein siebenminütiger Bieterwettstreit bestätigte seine Begehrtheit; das Werk erzielte laut einem Bericht von Artlyst beinahe das Doppelte des bisherigen Rekordpreises für Gemälde aus seiner Pariser Zeit. Das Werk wird auf das Jahr 1887 datiert.

Legende: Piles de romans parisiens et roses dans une verre. Die Werke von Vincent Van Gogh sind begehrt. Sotheby's

5. Mark Rothko, No. 31 (Yellow Stripe), 62.2 Millionen Dollar

Rothkos monumentale Farbflächen wirken zunächst schlicht, doch beim näheren Hinsehen spürt man ihre emotionale Kraft. Nr. 31 wird von Rot- und Orangetönen dominiert. Es ist das teuerste von Christie's im vergangen Jahr versteigerte Bild. Auch diese Auktion fand im November statt, in New York. Die USA sind im Kunstgeschäft der wichtigste Markt. Zu den 10 teuersten Kunstwerken von 2025 gehören auch Bilder von Frieda Kahlo, Jean-Michel Basquiat, Piet Mondrian, Pablo Picasso und Monet, alle im Bereich von 45 Millionen bis knapp 55 Millionen Dollar.