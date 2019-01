Wie messen wir unseren Wohlstand – wenn nicht mit dem BIP? Die Frage steht im Zentrum des SRF-Panels «More than GDP – what really matters in life» am World Economic Forum in Davos.

Patrizia Laeri diskutiert unter anderem mit der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern, dem OECD-Generalsekretär Angel Gurria und dem MIT-Ökonomen Erik Brynjolfsson.

Sie können sich auf Twitter an der Diskussion beteiligen – unter dem Hashtag #srfdebate.

SRF zeigt die Diskussion live am Mittwoch, 23. Januar, um 10:45 Uhr auf SRF info und auf srf.ch/news, sowie um 13:05 Uhr auf SRF 1.