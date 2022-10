Die Firma Bachem wurde 1971 in Liestal gegründet, 1977 folgte der Umzug an den heutigen Hauptsitz Bubendorf. Nach einer stetigen Wachstumsphase ging das Unternehmen 1998 an die Schweizer Börse. Heute beschäftigt das Unternehmen in der Nordwestschweiz rund 1200 Mitarbeitende und hat weitere Standorte in der Westschweiz, den USA und England. Mit den Ausbauplänen in Bubendorf und Eiken sollen mittelfristig über 1000 dazu kommen, langfristig sogar noch mehr.

Als Zulieferer der Pharmabranche produziert Bachem seit ihrer Gründung Peptide und Oligonukleotide, eine Art kleiner Proteine, die als Wirkstoffe für Medikamente, etwa gegen Diabetes oder Krebs, eingesetzt werden.

Die Nachfrage nach diesen Inhaltsstoffen ist aktuell gross, weshalb die bisherigen Fabriken nicht mehr ausreichen für die Produktion. Vor rund zwei Wochen gab Bachem zum Beispiel bekannt, dass neue Grossaufträge auf dem Tisch liegen.