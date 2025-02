Per E-Mail teilen

Die Schweizer Aktienbörse ist am Montag negativ in die Woche gestartet. Der SMI gibt um 1.30 Prozent nach auf 12'433.19 Punkte.

Grund dafür ist nach Donald Trumps Zoll-Rundumschlag die Sorge vor einem Handelskrieg der USA mit anderen Ländern und vor dessen negativen Folgen auf Inflation, Zinsen und Konjunktur.

Diese Sorge hatte bereits am vergangenen Freitag die Kurse an der Wall Street nachgeben lassen.

Damit dürfte die Aufholjagd an den Börsen wohl abgeschlossen sein, heisst es weiter.

Denn auch hierzulande werden Gewinnmitnahmen erwartet. Nach dem Anstieg seit Jahresanfang gilt auch der hiesige Markt als überkauft und daher anfällig für eine Korrektur. Der SMI hat im Januar insgesamt 8.6 Prozent zugelegt und damit bereits mehr als doppelt so viel im Vorjahr.

Die Börsen in Paris und Deutschland verloren zum Handelsauftakt knapp 2 Prozent, die Börse in London 1,3 Prozent. Insbesondere Aktien von Autounternehmen verloren an Wert.

Inflationsrisiko auch für die Schweiz

Die USA verhängen ab dem morgigen Dienstag auf Importe aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada 25 Prozent Zölle, nur auf Energie-Einfuhren aus Kanada zehn Prozent. Auf alle Einfuhren aus China werden ebenfalls zusätzlich 10 Prozent fällig. Und die EU könnte die nächste Kandidatin für Zölle sein. Dies sagte Präsident Donald Trump auf die Frage, ob er auch Zölle auf Produkte aus der EU erheben werde.

Dies dürfte auch die Schweizer Industrie tangieren, liefert sie doch einen Grossteil ihrer Waren in die EU. Die Folgen davon dürften höhere Preise sein, was wiederum höhere Inflation bedeutet.