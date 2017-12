Das Jahr an der US-Börse war von Rekorden geprägt, die sich so im kommenden Jahr kaum wiederholen dürften.

SRF News: Jens Korte, geht das Börsenjahr 2017 in die Geschichte ein?

Jens Korte: Es war ein sensationelles Börsenjahr. Ich bin seit 1998, also seit 19 Jahren in New York, und so ein Börsenjahr habe ich noch nie erlebt. Der Dow Jones hat 70 neue Rekorde aufgestellt, so etwas gab es in einem Kalenderjahr auch noch nicht. Es war schlichtweg ein Jahr der Rekorde, ohne dass wir – zumindest an der Wall Street – grössere Rücksetzer im Jahresverlauf erlebt hätten.

Es war auch das erste Amtsjahr von US-Präsident Donald Trump. Welchen Einfluss hatte er auf das Börsengeschehen?

Er hat zumindest einmal an der Börse den Aktienkursen nicht geschadet. Das war vor seinem Amtsantritt so nicht klar. Ich erinnere mich noch gut an die Wahlnacht im November 2016: Damals hiess es, wenn Donald Trump die Wahl gewinnen würde, das würde Unsicherheit bringen und Unsicherheit bedeutet Druck auf die Aktienkurse. Das ist nicht passiert, sondern wir haben diese gewaltige Rally gesehen.

Vieles hängt gar nicht mit Donald Trump zusammen: Die wirtschaftliche Erholung, dass es fast Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt gibt, dass die amerikanischen Unternehmen wieder Gewinne schreiben. Aber Donald Trump war in gewissem Sinne wichtig für die Psychologie auf dem Parkett der New Yorker Börse. Die Aussicht auf weniger Regulierung, die Steuerreform, die er durchgebracht hat, und jetzt vielleicht auch noch grosse Infrastrukturmassnahmen, das sind alles Punkte, die einzelnen Aktien und insgesamt die Kurse an der Börse getrieben haben.

Blicken wir voraus auf 2018. Geht es da im gleichen Stil weiter an der US-Börse?

Im selben Stil vermutlich nicht. Dazu ist das Jahr 2017 einfach zu gewaltig gewesen. Es gibt viele Experten, die sagen, es ist durchaus möglich, dass wir nochmals einen Kursanstieg im zweistelligen Bereich erleben könnten.

Es gibt aber auch mögliche Stolpersteine: Wenn sich die US-Wirtschaft überhitzen würde, dann wäre die amerikanische Notenbank gezwungen, aggressiver vorzugehen als bisher. Das könnte die Kurse an der Wallstreet belasten.

Eins darf man nicht vergessen: Diese Rally, die wir ähnlich schon seit sieben oder acht Jahren erleben, ist getrieben durch das ganze billige Geld. Wenn Geld nicht mehr ganz so billig ist, dann könnte das durchaus zu einer Belastung für die Wirtschaft und damit auch für die Aktienmärkte führen.

Das Gespräch führte Roger Aebli.