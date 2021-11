Legende: Keystone

«Auch wenn Google das Urteil noch an den Europäischen Gerichtshof weiterziehen kann, ist dies ein wegweisendes Urteil», sagt der EU-Korrespondent von Radio SRF, Charles Liebherr. Denn viele Konkurrenten von Google hätten ihre eigenen Klagen gegen den US-Konzern zurückgestellt bis der heutige Entscheid des EU-Gerichts vorliege. «Jetzt muss Google mit einer weiteren Welle von Klagen rechnen – von Geschädigten wie Hotels, Reisebüros oder Online-Buchhandlungen.»



Zudem zeige das Urteil, dass die EU gewillt sei, die Techkonzerne mittels strengen Wettbewerbsrechts einzuschränken, so Liebherr. Für Brüssel sei klar, dass solche und ähnliche Wettbewerbsverfahren mit den heutigen Gesetzesgrundlagen viel zu lange dauern. «Das führte in der Vergangenheit dazu, dass marktdominante Konzerne ihre Marktmacht während des jahrelangen Verfahrens weiter ausbauen konnten.» Deshalb sollen die Regeln für ein Eingreifen der EU-Behörden bei Verdacht auf Wettbewerbsverstösse geändert werden, damit ein viel rascheres Eingreifen möglich wird. «Die EU will einen neuen Standard für griffige Wettbewerbsregeln für internationale Techkonzerne setzen.» Bis in einem Jahr sollten die neuen Regeln vorliegen.