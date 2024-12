Als Begründung gab Hans-Peter Oettli, Präsident von Cafetier Suisse, an der Videokonferenz unter anderem die weiterhin steigenden Kosten an. Welchen Einfluss die Lohnkosten als wichtiger Faktor haben dürften, ist laut Oettli jedoch noch unklar. «Die Lohnverhandlungen mit den Gewerkschaften sind leider gescheitert und nun muss man den Entscheid des Schiedsgerichts abwarten», so der Verbandspräsident. Er erklärte, dass die Kosten für das Personal in einem Gastronomie-Lokal fast 50 Prozent des Preises für eine Tasse Kaffee ausmachten.

Die Kaffeebohnenpreise an sich haben laut Oettli hingegen keinen allzu grossen Einfluss auf den Tassenpreis, obwohl sie in diesem Jahr auf nie zuvor gesehene Höhen gestiegen sind. «Kaffee wird immer mehr zum Luxusgut, weil die Ernten – nicht zuletzt klimabedingt – immer schlechter werden und Kaffee in allen Schichten immer beliebter wird», so Oettli.

Bedingt durch die steigende Nachfrage bei gleichzeitig geringerem Angebot hätten die Preise angezogen. Er gehe davon aus, dass es nun langsam wieder zu einer leichten Stabilisierung auf dem hohen Niveau kommen dürfte, erklärte er.