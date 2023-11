Der Vorstand des ChatGPT-Herstellers Open AI hat bekannt gegeben, dass er seinen Mitbegründer und CEO Sam Altman entlassen hat.

Eine interne Überprüfung habe ergeben, «dass er in seiner Kommunikation mit dem Vorstand nicht durchgängig offen war», teilte das Unternehmen mit.

«Der Vorstand hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu leiten», heisst es weiter in der Erklärung.

Das Unternehmen hat Mira Murati, OpenAIs Chief Technology Officer, mit sofortiger Wirkung zum Interims-CEO ernannt.

Ein Sprecher reagierte nicht sofort auf die Bitte um einen Kommentar, was es mit dem angeblichen Mangel an Offenheit auf sich hat. In der Erklärung heisst es, dass Altmans Verhalten die Fähigkeit des Vorstands, seine Aufgaben wahrzunehmen, behindert habe.

Altman half bei der Gründung von OpenAI als gemeinnütziges Forschungslabor im Jahr 2015. Im vergangenen Jahr wurde er als das Gesicht von OpenAI ins weltweite Rampenlicht gedrängt, nachdem ChatGPT ins öffentliche Bewusstsein gerückt war.

Erst am Donnerstag nahm Altman an einem CEO-Gipfel auf der Konferenz der Asia-Pacific Economic Cooperation in San Francisco teil, wo OpenAI seinen Sitz hat.