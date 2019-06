SRF News: Welchen Einfluss hat Jonathan Ive im Bereich des Produktdesigns?

Nicole Kind: Jonathan Ive hat sehr grossen Einfluss, weil er Apple als Design-Marke per se mitgeprägt hat. Alle kennen Apple und Apple wird auch immer sofort mit Design gleichgesetzt. Der Erfolg der Marke hat massgeblich mit dem Design zu tun.

Wie würden Sie seinen Stil charakterisieren?

Sein Stil lehnt sich an jenen von Dieter Rams an, der für Braun tätig war. Einfachheit, Klarheit, «reduce to the max». An einem Produkt soll so wenig wie möglich dran sein. Seine Funktion und Schönheit sollen verschmelzen. Weder das eine noch das andere soll überwiegen. Er schafft so Design-Ikonen, ganz neue Produkttypologien, die den Markt prägen. Das geht so weit, dass man als Nutzerin den Eindruck hat, dass das Produkt, genau so ist, wie es sein soll. Ein gutes Beispiel ist das iPhone, das mit seinem Touchscreen die Eingabe über Tasten ablöste. Es folgten ganz viele Produkte von anderen Hersteller, die dieses Design und diese Art der Interaktion mit dem Produkt aufnahmen.

Wie viel hängt wirklich von der Figur Jonathan Ive ab? Sind das nicht vor allem auch Teamleistungen?

Es sind sicher auch Teamleistungen. Man sagt Ive nach, dass er ziemlich offen sei und aus einem Team die besten Ideen rausziehen könne. Wenn ein Team gut aufgestellt ist, wird auch die Idee eines Praktikanten gehört. Dabei gilt es mit guten Ideen sorgfältig umzugehen, wie mit kleinen Pflanzen, die gepflegt werden müssen, damit sie wachsen können.

Nicole Kind leitet den Studiengang Industrial Design an der Zürcher Hochschule der Künste.