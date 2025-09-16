«Ricola ist wie Asterix und Obelix – als Gallier gegen die Römer»

40 Prozent des Umsatzes erzielt Kräuterbonbon-Hersteller Ricola in den USA. Trotzdem ist Thomas P. Meier, Chef der Ricola Gruppe, zuversichtlich, dass Ricola auch mit 39 Prozent Zoll weiterhin in den USA erfolgreich sein wird.

Thomas P. Meier Chef Ricola Gruppe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Thomas P. Meier ist seit 2019 Geschäftsführer von Ricola. Zuvor war er unter anderem bei Franke Coffee Systems, Lindt & Sprüngli, Unilever und Wander. Der 54-Jährige hat an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing studiert.

SRF News: In den USA ist Ricola eingeklemmt zwischen Giganten: Mondelez macht 46 Milliarden Dollar Umsatz, Procter & Gamble 84 Milliarden, und dann kommen Sie mit 400 Millionen Franken: Wie haben Sie bisher die Marktposition gehalten?

Thomas P. Meier: Ricola ist wie Asterix und Obelix – als Gallier gegen die Römer. Wie schafft man das? Indem man schneller, origineller, kreativer und witziger ist und ein super Produkt hat. Werbung und Marketing sind natürlich auch sehr wichtig. Wir sind stolz, dass wir uns immer wieder gegen die Grossen behaupten.

In den USA verkauft sich Ricola über Schweizer Berge und Kräuter: Könnten Sie Schweizer Kräuter durch amerikanische ersetzen?

Das würden wir nie machen. Ich habe vorher von Asterix und Obelix gesprochen: Unser Zaubertrank sind die Kräuter aus dem Schweizer Berggebiet. Das ist das Herz jedes Ricola-Produkts.

Sie sind 20 Prozent teurer als die Konkurrenz in den USA. Nun kommen 39 Prozent Zoll obendrauf: Was heisst das für Ricola?

40 Prozent unserer Wertschöpfung erzielen wir in den USA: Die Bonbons werden in der Schweiz produziert, gehen in grossen Säcken in die USA und werden dort abgepackt. Heisst: Der Zollhammer trifft uns nicht in seiner ganzen Härte. Aber wir werden die Preise per 1. Dezember um zehn Prozent erhöhen.

Ricola: Geschichte und Herstellung

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Ricola-Reklame. Das Rezept der würfelförmigen Kräuterbonbons hat sich seit 1940 kaum verändert. Bildquelle: Ricola. 1 / 6 Legende: Ricola-Reklame Das Rezept der würfelförmigen Kräuterbonbons hat sich seit 1940 kaum verändert. Ricola

Bild 2 von 6. Der Gründer. Emil Richterich legte in den 1930er-Jahren den Grundstein für das heutige Unternehmen Ricola. Bildquelle: Ricola. 2 / 6 Legende: Der Gründer Emil Richterich legte in den 1930er-Jahren den Grundstein für das heutige Unternehmen Ricola. Ricola

Bild 3 von 6. Alte Kocherei. In den Anfangszeiten war bei der Herstellung von Ricola-Bonbons viel Handarbeit gefragt. Bildquelle: Ricola. 3 / 6 Legende: Alte Kocherei In den Anfangszeiten war bei der Herstellung von Ricola-Bonbons viel Handarbeit gefragt. Ricola

Bild 4 von 6. Laufen BL. Die Gründerfamilie Richterich stammt aus Laufen BL. Laufen ist im Namen Ricola enthalten: RIchterich, COmpany und LAufen. Bildquelle: Ricola. 4 / 6 Legende: Laufen BL Die Gründerfamilie Richterich stammt aus Laufen BL. Laufen ist im Namen Ricola enthalten: RIchterich, COmpany und LAufen. Ricola

Bild 5 von 6. Ricola-Produktion. Heute ist die Produktion von Ricola-Bonbons vollautomatisch. Bildquelle: SRF. 5 / 6 Legende: Ricola-Produktion Heute ist die Produktion von Ricola-Bonbons vollautomatisch. SRF

Bild 6 von 6. Ricola-Kräuter. Rund 100 Bäuerinnen und Bauern pflanzen in der Schweiz die Kräuter für die verschiedenen Ricola-Bonbons an. Bildquelle: SRF. 6 / 6 Legende: Ricola-Kräuter Rund 100 Bäuerinnen und Bauern pflanzen in der Schweiz die Kräuter für die verschiedenen Ricola-Bonbons an. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wenn es einen Umsatzeinbruch gibt – gehen Sie dann mit dem Preis zurück?

In unserem Geschäft geht man mit den Preisen nicht zurück. Es geht vor allem darum, den Mehrwert der Marke in den Vordergrund zu stellen.

Ich glaube, eine Preiserhöhung von zehn Prozent ist gutes Schweizer Mittelmass.

Sagen die Konsumenten in den USA jetzt: Ricola ist zwar gut, aber 20 Prozent teurer als die Konkurrenz – da nehme ich lieber Halls oder Vicks?

Bei den mittleren und tieferen Einkommensschichten sehen wir, dass es bereits eine gewisse Zurückhaltung gibt, dass also ein teureres Produkt mit etwas Günstigerem ersetzt wird. Das beobachten wir sehr genau, und darauf stellen wir uns ein. Ich glaube, eine Preiserhöhung von zehn Prozent ist gutes Schweizer Mittelmass. Wir schauen, wie die Reaktionen sein werden.

Ricola: die Firma Box aufklappen Box zuklappen Die Geschichte von Ricola beginnt in den 1930er-Jahren. Damals gründet Emil Richterich im baselländischen Laufen eine Konditorei. 1940 entsteht aus einer Kräutermischung ein würfelförmiges Bonbon, das die Marke weltberühmt machen wird. Unter dem Namen Ricola, kurz für Richterich Companie Laufen, wird ab den 60er- und 70er-Jahren zuerst nach Deutschland exportiert, später auch nach Japan, Hongkong und in die USA. «Swissness» ist das Verkaufsargument im Ausland. Heute liefern rund 100 Schweizer Bäuerinnen und Bauern die Kräuter für neun Milliarden produzierte Bonbons pro Jahr. 600 Mitarbeitende weltweit stellen daraus über 60 Sorten Kräuterbonbons und Teespezialitäten her. Ricola erwirtschaftet einen Umsatz von über 400 Millionen Franken. Knapp die Hälfte davon in Europa, weitere 40 Prozent in den USA und nur gerade 7 Prozent in der Schweiz.

Was sagen die Chefs von Konzernen wie Walmart, die Ihre Produkte verkaufen?

Die haben keine Freude, Gespräche haben stattgefunden. Gleichzeitig sind wir auf viel Verständnis gestossen. Sie sagen: «39 Prozent, das ist ein Hammer.» Wie gesagt, wir geben mit zehn Prozent Preisaufschlag nur einen Teil weiter.

Ricola: die Konkurrenz Box aufklappen Box zuklappen Der Markt für Süssigkeiten wie Kaugummi, Toffees, Gummibärchen oder Pfefferminzbonbons wird auf 54 Milliarden Dollar geschätzt. Dazu gehören auch sogenannte Wirkbonbons, die ätherische Öle, Pflanzenextrakte, Menthol oder Vitamine enthalten. Geschätzte Marktgrösse: knapp 6 Milliarden Dollar. Top-Anbieter in diesem Markt ist der US-amerikanische Snack- und Süssigkeitenhersteller Mondelez. Mit der Marke Halls erreicht er einen Marktanteil von 27 Prozent. Ebenfalls mächtig: der Konsumgüter-Hersteller Procter & Gamble mit der Marke Vicks und einem geschätzten Anteil von 5 Prozent. Ricola positioniert sich mit knapp 14 Prozent Marktanteil zwischen den beiden Giganten.

Ein Zuschauer fragt: Weshalb ist Ricola im Ausland günstiger?

Wir haben unterschiedliche Packungsformate. Oft ist es so, dass eine Packung mit 14 Bonbons mit einer mit 18 oder 20 Bonbons verglichen wird. Wenn man aber den Preis der Bonbons anschaut, ist der Preis in der Schweiz mit 10 bis 13 Rappen pro Würfel Kräuterzucker vergleichbar mit dem Preis in Deutschland. In den USA ist er mit 17 bis 18 Rappen pro Würfel deutlich teurer.

Welche Massnahme würde Ihnen als Schweizer KMU in der jetzigen Situation helfen?

Man müsste uns arbeiten lassen. Wir haben immer mehr Regulierungen und Auflagen. Wir müssen mehr rapportieren. Egal, ob es sich um einen Grosskonzern oder ein KMU handelt: Man hat denselben Aufwand. Es wird immer mehr eingefordert, was in der Sache gut ist. Aber ich hoffe, dass die Leute, die das entscheiden, verstehen, welchen Aufwand sie in den Firmen kreieren.

Das Gespräch führte Reto Lipp.

Diskutieren Sie mit: