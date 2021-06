Was heisst dieses Zwischenergebnis für die Zulassung in der Schweiz? Curevac hat für den Impfstoff die Zulassung bei Swissmedic am 15. April 2021 beantragt. Der Prozess läuft. Allerdings: Für eine Zulassung wurde von der Weltgesundheitsorganisation eine minimale Wirksamkeit von 50 Prozent empfohlen und die Schweiz hat sich dem angeschlossen. Sollten auch die abschliessenden Ergebnisse des Impfstoffes eine Wirksamkeit von 47 Prozent ausweisen, wird es keine Zulassung geben.

Ist es möglich, dass die Wirksamkeit doch noch höher ausfallen wird? Ja, diese Möglichkeit besteht. Die abschliessenden Daten werden laut Curevac in zwei bis drei Wochen erwartet. Die Firma geht davon aus, dass sich die Datenlage zur Wirksamkeit bis dann noch verändern wird. Sie gab allerdings keine Angaben dazu, in welche Richtung die Veränderung gehen könnte.

Bei Curevac handelt es sich ebenfalls um einen mRNA-Impfstoff. Wieso schneidet dieser Impfstoff so viel schlechter ab als die bereits Zugelassenen, die auf dieser Technologie basieren? Der Curevac-Impfstoff ist nicht genau gleich wie diejenigen von Moderna und Pfizer/Biontech. Die chemische Veränderung ist bei Curevac weniger stark. Hinzukommt: Die Studie von Curevac war sehr breit angelegt. Aus zehn Ländern in Europa und Lateinamerika wurden 40'000 Probanden miteinbezogen. Dadurch wurde das Umfeld der Studie komplex und gute, interpretierbare Daten zu erhalten erschwert. Franz-Werner Haas, der Konzernchef von Curevac, betonte zudem in einer Mitteilung, dass es bei der momentanen Bandbreite an Virusvarianten eine grosse Herausforderung sei, eine hohe Wirksamkeit zu erzielen.

Hat der Curevac-Impfstoff auch Vorteile? Nach jetziger Datenlage scheint es, als wären zum Beispiel die Nebenwirkungen bei Curevac milder. Das kann, sollte die Zulassung irgendwann kommen, diesen Impfstoff zu einem gut passenden Produkt für bestimmte Personen machen, für die andere Präparate weniger geeignet sind.

Was haben die Studienresultate beim Unternehmen ausgelöst? Auf die Bekanntgabe der Zwischenresultate in der Nacht auf Donnerstag reagierten die Anleger an der Börse postwendend. Der Aktienwert des Biotech-Unternehmen Curevac, das seit August 2020 an der New Yorker Börse Nasdaq gehandelt wird, sackte nachbörslich stark ab. Zwischenzeitlich verlor die Aktie gar mehr als 50 Prozent an Wert.