Auch sämtliche Ökonominnen und Ökonomen des Department of Economics der Universität Zürich äussern sich in einem Positionspapier, Link öffnet in einem neuen Fenster positiv zu Liquiditätsspritzen des Staates.

Zu den Verfassern gehören die renommierten Professoren Ernst Fehr und David Dorn. Im Papier gehen sie dem Dilemma zwischen Pandemie-Bekämpfung und Anforderungen der Wirtschaft nach. Im Moment müssten «Notlagen vermieden und Strukturen «eingefroren» werden», heisst es darin.

Der Staat könne sich weiter verschulden. Die Staatsschuldenquote in der Schweiz sei mit 40 Prozent vergleichweise niedrig.

Mehr dazu, in ECO vom 6. April 2020.