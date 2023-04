Eine Aktie ist ein Wertpapier, das den Anteil an einer Aktiengesellschaft in Verbindung mit Rechten verbrieft. Mit dem Kauf von Aktien werden Aktionärinnen – im Unterschied zu Besitzern von Anleihen – Anteilseigner eines Unternehmens. Beispiel: Hat ein börsennotiertes Unternehmen 1000 Aktien ausgegeben und Peter kauft 10 davon, ist Peter zu 1 Prozent am Unternehmen beteiligt. Neben Kursgewinnen und/oder -verlusten kann Peter als Aktionär sein investiertes Geld durch regelmässige Dividenden vermehren.

Eine Anleihe ist ein zinstragendes Wertpapier. Das kann zum Beispiel die Gewährung eines Darlehens an ein Unternehmen (Unternehmensanleihe) oder an einen Staat (Staatsanleihe) sein. Dafür erhalten Anlegerinnen fest vereinbarte Zinsen, welche das Unternehmen meist jährlich zahlt. Im Unterschied zum Aktienerwerb wird man nicht zum Teileigentümer. Beispiel: Bettina legt 10'000 Franken für eine Laufzeit von 5 Jahren an und profitiert jedes Jahr von 2 Prozent Zinsen. Nach Ablauf der Zeit bekommt Bettina ihr Geld in Höhe von 10'000 Franken plus Zinsen zurück.