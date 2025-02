In Deutschland schrumpft die Wirtschaft seit zwei Jahren. Laut dem Statistischen Bundesamt ist sie 2023 um 0.3 Prozent und 2024 um 0.2 Prozent zurückgegangen. Für 2025 rechnet die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) mit einem dritten Rezessionsjahr. Das Statistische Bundesamt geht dagegen von einem leichten Wachstum von 0.3 Prozent aus.

Die Nachfrage ist schwach, die politischen Unsicherheiten sind gross. Entsprechend sind viele Unternehmen zurückhaltend mit Investitionen.

Zuvor war die deutsche Wirtschaft jahrzehntelang praktisch durchgängig gewachsen. Von mehr als 8 Prozent in den 1950er-Jahren über noch 1.7 Prozent in der 1990er-Jahren bis 1.1 in den 2010er-Jahren. Nach der Corona-Krise konnte sich Deutschland zunächst noch kurzfristig erholen.