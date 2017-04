Die Angestellten der italienischen Fluggesellschaft Alitalia haben gegen einen Sanierungsplan gestimmt , der die Streichung von 980 Vollzeitstellen und eine Lohnkürzung von 8 Prozent beinhaltet.

Bedeutet das Nein der Angestellten das Ende der Alitalia?

Um den Flugbetrieb in den nächsten Monaten aufrechtzuerhalten braucht Alitalia rund eine Milliarde Euro. Die Eigentümer, Etihad Airways und italienische Banken, haben weitere Investitionen aber an die Zustimmung der Belegschaft zum Sanierungsplan geknüpft. Am Dienstag wird deshalb der Aufsichtsrat zusammentreten müssen, um das Insolvenzverfahren einzuleiten.

Wusste die Belegschaft, was ihre Entscheidung bedeutet?

Ja, die Warnung war eindeutig: Wenn ihr den Rettungsplan ablehnt, bedeutet das das Aus für die Fluggesellschaft.

Wieso hat sich die Belegschaft trotzdem gegen den Rettungsplan entschieden?

Die Ablehnung ist eine Kampfansage an die eigene Gewerkschaft. Diese hat das Sparprogramm Mitte April gemeinsam mit der Fluggesellschaft beschlossen. Die Arbeitnehmer geben ihr eine Mitschuld an der Situation.

Den geplante Jobabbau von 980 Vollzeitstellen und die Lohnkürzung um acht Prozent lehnen die Arbeitnehmer mit dem Argument ab, dass liebe alle ihre Stelle verlieren, als dass eine Minderheit geopfert wird.

Zudem sehen die Arbeitnehmer den Plan, ins Langstreckengeschäft umzusteigen, als Fehler an. Als europäische Touristendestination dürfe Italien das Kurz- und Mittelstreckengeschäft nicht verlieren.

Glauben die Angestellten noch an eine Notlösung?

Linke Gewerschaftsgruppen wollen die Regierung unter Druck setzen und fordern die Wiederverstaatlichung von Alitalia. Italiens Infrastrukturminister Graziano Delrio hat aber schon gesagt, das ginge aus finanziellen Gründen nicht. Zudem würde die EU so einen Schritt nicht erlauben.

Ist ein anderer Retter in Sicht?

In italienischen Medien kursiert das Gerücht, die deutsche Lufthansa wolle Alitalia nach einem erfolgreichen Sparkurs übernehmen. Das ist aber nicht wahrscheinlich: Die Lufthansa wird sich davor hüten, Geld in das Fass ohne Boden Alitalia zu pumpen. Schon vor Jahren hat die deutsche Airline schlechte Erfahrungen mit einer Tochter in Italien gemacht.

Warum ist die Sanierung der Alitalia nie gelungen?

Die Airline schreibt seit vielen Jahren Verluste. Eine neue Sanierung wäre die dritte seit 2008. Als ehemalige nationale Fluglinie hat Alitalia die italienischen Steuerzahler schon 7.4 Milliarden Euro gekostet, als Private macht sie jetzt wieder die hohle Hand. Mitschuld am Niedergang der Airline trägt eine Klientelpolitik im Management, die zu wenig auf Gewinn und Ertrag ausgerichtet war und sich auf seiner Marktposition ausgeruht hat. Die Chance genutzt haben andere wie etwa der Billigflieger Ryanair, der in Italien Marktführer ist.

Was bedeutet der Verlust der nationalen Fluggesellschaft für Italien?

Das Land wird in absehbarer Zeit keine nationale Fluglinie mehr haben. Für die nächsten Monate wird Alitalia kommissarisch und mit dem Mandat geleitet, bei bestehender Belegschaft einen neuen Käufer zu finden. Das wird fast unmöglich sein, ein Grounding wie bei der Swissair ist nicht ausgeschlossen. Es gibt aber auch Beispiele, die zeigen, dass aus einem Konkurs auch eine neue Fluggesellschaft entstehen kann.