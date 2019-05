«Günstig im Vergleich zu was?», lautet die Gegenfrage von Matthias Finger. Er ist Professor für Netzwerk-Industrien an der ETH Lausanne und hat vor wenigen Wochen das Buch «SBB – was nun?» veröffentlicht.

Er sagt im «ECO Talk»: «Ich möchte in Erinnerung rufen: Etwa 50 Prozent des öffentlichen Verkehrs ist so oder so subventioniert. Und diese Subventionen müssen sich nach der Idee richten: Was wollen wir eigentlich? Wollen wir den Verkehr von der Strasse auf die Schiene lenken, und wie spielen die Preise in das Ganze hinein? Also: GA verteuern und dann mehr Leute auf der Strasse haben kann es nicht sein.»