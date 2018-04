Mitten im grossen Sturm hat sich der Verwaltungsrat von Raiffeisen 2017 eine Gehaltserhöhung um rund 40 Prozent verordnet.

Die systemrelevante Bank kämpft um ihre Glaubwürdigkeit. Als interimistischer Präsident des Verwaltungsrates versucht Pascal Gantenbein, Raiffeisen wieder in ruhiges Fahrwasser zu steuern. Kein einfaches Unterfangen.

Die Lohnerhöhung dürfte den 1,8 Millionen Raiffeisen-Genossenschaftlern schwer zu vermitteln sein. Pascal Gantenbein, 2017 bereits Mitglied des Gremiums, versucht es in «ECO» dennoch: «Die Bank war in den letzten Jahren sehr erfolgreich unterwegs. Wir sind seit letztem Jahr auch zwei Verwaltungsräte mehr», sagt er in der Sendung vom 23. April 2018. Auch der Aufwand sei gestiegen. Die Honorare seien zudem vergleichbar mit der Branche.

Dennoch sagt er in Bezug auf die Zukunft, es sei ein Thema für die nächsten Monate, «dass man auch die Salärpolitik überprüfen wird.»

Vergütung des Raiffeisen-Verwaltungsrates 2014 1‘640‘742 Fr. 2015 1‘799‘650 Fr. 2016

1'678'400 Fr.

2017 2'408'412 Fr.