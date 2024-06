Der Elektromechanik-Ingenieur und Professor Luc van Gool (65) leitet das Computer Vision Lab an der ETH in Zürich seit 1998. Er ist zudem Professor an der belgischen Universität in Leuven. Für seine Leistungen wurde er unter anderem von der amerikanischen IEEE Computer Society als Forscher ausgezeichnet. Ab Sommer 2024 wechselt van Gool ans Insait, ein auf KI spezialisiertes Forschungsinstitut in Sofia, Bulgarien. Das Insait wurde mithilfe der ETH Zürich, der EPFL und der Schweizer Regierung gegründet.