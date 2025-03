So versucht Guy Parmelin neue US-Zölle abzuwenden

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die drohenden zusätzlichen Zölle von US-Präsident Donald Trump beunruhigen Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Die USA beschuldigen die Schweiz, unfaire Handelspraktiken anzuwenden – dies vor allem wegen des Handelsbilanz-Überschusses gegenüber den USA.

Wir haben den USA auch über die Schweizer Botschaft signalisiert, dass wir bereit sind zu diskutieren.

Anfang Woche versuchte die Staatssekretärin für Wirtschaft, Helen Budliger, in Washington die Wogen zu glätten. «Wir haben den USA auch über die Schweizer Botschaft signalisiert, dass wir bereit sind zu diskutieren», sagt Bundesrat Parmelin in der SRF-Samstagsrundschau.

Schweiz interveniert schriftlich in den USA Box aufklappen Box zuklappen Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat vorletzte Woche bereits schriftlich gegen drohende Zölle interveniert. In einem Brief ans Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer weist das Seco den Vorwurf unfairer Handelspraktiken zurück. Die Schweizer Wirtschaft stehe offen für US-Waren, -Investitionen und -Dienstleistungen. Besonders unterstreicht das Seco die Gemeinsamkeiten: Wie die USA vermeide die Schweiz zu starke Regulierungen etwa bei der künstlichen Intelligenz. Die Schweizer Wirtschaft schaffe nicht nur in den grossen Zentren, sondern überall in den USA gut bezahlte Jobs. Das Handelsbilanz-Defizit der USA gegenüber der Schweiz sei hauptsächlich auf die Pharmaindustrie zurückzuführen. Auch verzerre der zahlenmässig grosse Goldexport von der Schweiz in die USA das Bild.

Die Schweiz habe viele Trümpfe: Sie habe sämtliche Industriezölle abgeschafft. Auch hätten Schweizer Firmen in den USA über 400'000 hoch bezahlte Jobs geschaffen. Die Wirtschaft sei auch bereit, noch mehr zu investieren.

Keine Einigung möglich vor Trumps Ankündigung

Präsident Trump will am 2. April neue Zölle ankündigen. Guy Parmelin erwartet nicht, dass die Schweiz vorher noch etwas ausrichten kann: «Wir spüren, dass wir vor der Entscheidung von Präsident Trump wahrscheinlich keine Ausnahmen erreichen können. Die hochrangigen politischen Diskussionen kommen nachher.» Für einen Deal mit den USA müsse man zuerst verstehen, wo diese überhaupt das Problem sähen.

Hoffnung bei KI-Hochleistungs-Chips Box aufklappen Box zuklappen Im Januar hatten die USA – noch unter Präsident Joe Biden – angekündigt: Sie wollten den Export von Hochleistungs-Chips für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz in die Schweiz beschränken. Gründe dafür wurden nicht genannt. Es gebe erste Anzeichen, dass die Beschränkungen nicht definitiv seien, sagt jetzt Bundesrat Guy Parmelin. Die Trump-Administration wolle die Regeln überarbeiten. Die Schweiz werde sich gegen Beschränkungen einsetzen: «Wir wollen beweisen, dass die USA mit uns stärker sind als ohne uns».

Donald Trump wolle, dass mehr in den USA investiert werde. Da könne die Schweiz zum Beispiel aufzeigen, dass bereits heute kein anderes Land in den USA mehr in Forschung und Entwicklung investiere als die Schweiz.

Wenn es um die Mehrwertsteuer geht, dann haben wir wahrscheinlich Probleme, weil wir diese nicht abschaffen wollen.

Schwieriger werde es bei der Mehrwertsteuer. Offenbar betrachten die USA diese als Handelsbarriere, weil sie auch auf importierte Waren anfällt: «Wenn es um die Mehrwertsteuer geht, dann haben wir wahrscheinlich Probleme, weil wir diese nicht abschaffen wollen.»

Warnung vor EU-Gegenzöllen gegen Schweiz

Die EU hat auf mögliche weitere US-Zölle Gegenmassnahmen, Gegenzölle angekündigt. Noch gibt es keine Garantien, dass Brüssel die Schweiz von diesen Gegenzöllen ausnehmen wird. Die Schweiz habe die EU davor gewarnt, sagt Wirtschaftsminister Parmelin und macht eine Verbindung zu den Verhandlungen über ein bilaterales Vertragspaket mit der EU:

«Wir haben ein Paket ausgehandelt. Wenn wir von Gegenmassnahmen betroffen wären, dann wäre das ein falsches Signal für das Abkommen.»

Legende: REUTERS/Denis Balibouse

Entspannt reagiert Guy Parmelin auf die Druckversuche der US-Behörden auf Forscherinnen und Forscher.

Ich vertraue der ETH, dass sie eine gute Lösung findet.

Zuletzt hatte auch die ETH Zürich einen Fragebogen erhalten – dies, weil die Hochschule ein mit US-Geldern finanziertes Forschungsprojekt betreibt. Bei den Fragen geht es dem Vernehmen nach unter anderem darum, ob das Projekt mit Themen wie Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion zu tun hat. Die ETH sei autonom und entscheide selber, ob sie die Fragen beantworte, sagt Forschungsminister Parmelin: «Ich vertraue der ETH, dass sie eine gute Lösung findet.»

Parmelin verteidigt Diversitätsziele

Am Freitag hat der Bundesrat die strategischen Ziele für die ETH in Zürich und Lausanne erneuert. Die Hochschulen werden darin beauftragt, den Frauenanteil zu erhöhen und die Diversität zu fördern – Vorgaben, die Präsident Trump in den USA bekämpft. SVP-Bundesrat Parmelin hingegen verteidigt sie: «Es ist wertvoll, dass wir verschiedene Kompetenzen haben.»

Vielleicht könne der Forschungsplatz Schweiz profitieren vom Druck, den Präsident Trump auf US-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler ausübt. «Wahrscheinlich kommen Forschende, die nicht mehr in den USA arbeiten wollen, auch in die Schweiz», sagt Parmelin.