SRF: Herr Siegwart, Schweizer Drohnen-Startups werden international beachtet, die Schweiz mischt bei professionellen Drohnen vorne mit. Weshalb?

Roland Siegwart: Zum einen ist es vielleicht ein bisschen Zufall, dass wir an den Forschungsinstitutionen im richtigen Moment das Richtige gemacht haben. Das zweite ist, dass wir an Hochschulen und in der Industrie in allen Bereichen, die wichtig sind für Drohnen, kompetent sind: in der Präzisionsmechanik, der Sensortechnik, der Regelungstechnik, der Künstlichen Intelligenz – und bei der Integration des Ganzen.

Das würden andere Länder auch von sich behaupten. Steckt noch mehr dahinter?

Es ist auch eine Kulturfrage. Wir haben viele junge Leute, die nach dem Studium eine Firma gründen wollen, viele Studierende, die während des Studiums Projekte machen, bei denen sie sich fragen, wie sie das später auf den Markt bringen können.

China ist im Drohnenmarkt führend, stellt mit DIJ auch den Weltmarktführer bei zivilen Drohnen. Können wir da mithalten?

Ja, aber in anderen Segmenten. China ist enorm gut in der Massenproduktion. Übrigens basiert vieles von dem, was DIJ macht, auf unseren Technologien. Wir hatten den CEO von DIJ auch schon plötzlich bei uns im Labor. Er rühmte uns, dass wir sehr vieles von der Basisentwicklung gemacht haben.

Wo kann sich die Schweiz behaupten?

In den Bereichen, die ich als «professional use» bezeichne: Drohnen für Feuerwehrleute, für die Polizei oder für die Landwirtschaft. Hier geht es nicht um die Drohne allein, sondern um das ganze Umfeld. Das sind andere Märkte, typischerweise kleinere Segmente, und da ist die Schweiz sehr gut, weil wir sehr gute Systemdenker sind.

Das scheint ausländischen Playern auch aufzufallen. Sensefly wurde von Parrot, der weltweiten Nummer zwei, übernommen, Skybotix von GoPro.

Der beste Weg, um gute Leute zu holen und zu integrieren, ist, Startups zu kaufen.

Rechnen sie damit, dass es noch mehr solche Übernahmen gibt?

Ich hoffe nicht, und ich setze mich ein, dass das nicht mehr vorkommt. Meine Vision ist, dass wir Firmen selbst skalieren und zu namhaften Firmen in diesem Bereich entwickeln. Wir können in der Schweiz immer mehr Investoren für solche Startups gewinnen, etwa familiy offices, die begeistert sind und eine langfristige Vision haben. Wir wollen nicht, dass Google oder Facebook uns kauft – und somit das Risiko steigt, dass Arbeitsplätze aus irgendwelchen Gründen verloren gehen.

Die ETH beteiligt sich an manchen Spinoffs. Weshalb?

Da geht es in der Regel um eine Grössenordnung von 10 bis 20 Prozent, und das nur bei Startups, in die wir beispielsweise über das Forschungszentrum Wyss Zürich in den Technologietransfer direkt investieren. Ziel ist, dass wir irgendwann einen Return haben, damit wir die nächste Generation von Startups unterstützen können. Unsere Hauptaufgabe sind Lehre und Forschung, aber auch Technologietransfer – um spannende, neue Arbeitsplätze zu ermöglichen.