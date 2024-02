Bei der Normalisierung des Arbeitsmarktes geht es darum, dass die Dynamik des Arbeitsmarktes wieder in einen Normalzustand kommt, also dass Entlassungen und Neueinstellungen in einem Gleichgewicht sind.

Nach der Corona-Krise war dieses Gleichgewicht in der Schweiz nicht mehr vorhanden, da nicht alle offenen Stellen vom verfügbaren Personal gedeckt werden konnten. Dadurch kam es zu einem konjunkturellen Fachkräftemangel. Dieser ist gemäss der von Rundstedt Studie nun vorbei, der strukturelle Fachkräftemangel bleibt aber weiterhin bestehen.