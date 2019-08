Wieso wir Lust auf Salziges haben, ist genetisch bedingt. Ernährungswissenschaftlerin Christine Brombach von der ZHAW erklärt: «Unsere Instinkte sind eigentlich wenig ausgeprägt, aber einer ist die Präferenz für Süsses und der andere ist – in niedriger Konzentration – jener für Salziges, weil es bedeutet, dass ein Nahrungsmittel mineralisch ist und damit auch eine entsprechende Versorgung mit Mineralien gewährleistet.»

Die WHO empfiehlt maximal fünf Gramm Salz pro Tag und Person. In der Schweiz lag der Durchschnitt 2011 in einer vom Bund zitierten Studie bei neun Gramm. Der Wert liegt auch heute noch fast um das Doppelte über dem Ziel. Deshalb will der Bund das Salz im Brot reduzieren.

Es gibt Menschen, die mit Bluthochdruck auf eine salzige Ernährung reagieren. «Das heisst, wenn sie zu viel Salz konsumieren, werden die Nieren entsprechend mehr belastet und das kann langfristig zu Nierenschäden und zu Bluthochdruck führen», erklärt Brombach. Allerdings gibt es auch Menschen, denen viel Salz nichts ausmacht. Die WHO sieht dennoch vor, dass ihre Vorgaben auf jeweiliger nationaler Ebene umgesetzt werden müssen.