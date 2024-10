Hafenangestellte an US-Ostküste beenden Streik

Zehntausende Hafenarbeitende an der US-Ostküste haben ihren Streik nach wenigen Tagen gestoppt.

Man habe sich bei den Löhnen einigen können, teilte die Gewerkschaft mit.

Der Streik hatte in der Nacht auf Dienstag begonnen.

«Der Streik ist vorbei», sagte der lokale Gewerkschaftschef Scott Cowan in Baltimore dem Sender CBS. Nach seinen Angaben will die Gewerkschaft ILA das Angebot einer Einkommenserhöhung um rund 62 Prozent über die sechsjährige Laufzeit des Vertrages annehmen.

Ausserdem sollen in den kommen Monaten Massnahmen ausgehandelt werden, die einen Abbau von Arbeitsplätzen durch Automatisierung verhindern. Bis zum 15. Januar soll deshalb der bestehende Rahmenvertrag verlängert werden, so die Gewerkschaft weiter.

Streik führte zu Engpässen

Die Einigung beendet die grösste Arbeitsniederlegung dieser Art seit fast einem halben Jahrhundert. Durch den Streik war das Entladen von Containerschiffen von Maine bis Texas blockiert und es kam zu Engpässen bei allen möglichen Waren, von Bananen bis zu Autoteilen.

Zum Glück eine rasche Einigung Box aufklappen Box zuklappen «Wenn der Streik statt bloss drei Tage länger als eine Woche gedauert hätte, hätte dies massive Einbussen für die US-Wirtschaft bedeutet», sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi. Trotz der raschen Einigung habe der Ausstand wohl noch länger Auswirkungen auf den weltweiten Schiffstransportverkehr. Doch eine massive Störung des Welthandels bleibe nun aus.

Nach Angaben von Everstream Analytics lagen am Mittwoch mindestens 45 Containerschiffe, die nicht entladen werden konnten, vor den bestreikten Häfen an der Ost- und Golfküste vor Anker. Der Streik betraf 36 Häfen, darunter New York, Baltimore und Houston, die eine Reihe von Containergütern umschlagen.

Panikkäufe in Läden und Online-Shops

In den USA löste der Streik Panikkäufe von Toilettenpapier aus. Käufer berichteten auf Online-Plattformen von leeren Regalen oder schwindendem Angebot in grossen Läden wie Walmart oder Costco – ganz ähnlich wie zu Beginn der Corona-Krise. Dabei werden mehr als 90 Prozent des in den USA verkauften Toilettenpapiers im Land selbst produziert.

Die US-Regierung rief die Parteien auch zu einer schnellen Einigung und einem Ende des Streiks auf, um das Verderben von in Containern verladenen Nahrungsmitteln zu verhindern. Unter anderem erreicht ein grosser Teil der in den USA verkauften Bananen das Land über Ostküsten-Häfen.

Über die Ostküsten-Häfen wird rund die Hälfte des Containerumschlags im US-Aussenhandel abgewickelt. Die Mitglieder der Gewerkschaft ILA beladen und entladen Schiffe und sind für die Wartung der Hafentechnik zuständig.