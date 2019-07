Christian Sewing, erst seit April 2018 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, greift hart durch. Er will die Bank wieder auf Rendite trimmen – indem er die Kosten massiv drückt und zu diesem Zweck auch 18'000 von zuletzt rund 91'500 Stellen streicht.

Die Investmentbank wird deutlich verkleinert. Sie spülte einst viel Geld in die Kasse, schrieb in den vergangenen beiden Quartalen aber rote Zahlen. Die einstigen Gewinne wurden nach der Finanzkrise rasch aufgezehrt – insbesondere, weil Milliarden-Summen anfielen für Bussen wegen unsauberer Geschäftspraktiken oder für aussergerichtliche Vergleiche, um Prozesse abzuwenden.

Die Deutsche Bank geht nun einen ähnlichen Weg, wie vor ihr schon andere Banken – wenn auch mit einiger Verspätung. Das Institut hat wohl allzu lange an einem Geschäftsmodell festgehalten, das nicht mehr funktioniert.

Der Umbau verursacht zunächst aber hohe Kosten. Die Bank will diese selber stemmen, also ohne erneute Kapitalerhöhung. Doch die Aktionäre müssen 2019 und 2020 auf eine Dividende verzichten. Sie sind ohnehin nicht gut gefahren mit der Deutschen Bank. Die Dividenden der letzten Jahre waren bescheiden – verglichen mit den Milliarden-Summen, die für Löhne und Boni sowie für Bussen aufgewendet wurden.

Bank-Vorstand Sewing kündigt nun einen radikalen Neuanfang an. Für die vom Abbau betroffenen Angestellten ist das schmerzhaft, vor allem wohl für die Investmentbanker in New York und London. Ein Neuanfang scheint aber unausweichlich, damit die Bank wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren kann. Dann verstummen vielleicht auch die Stimmen, die die Deutsche Bank als Übernahmeziel sehen.