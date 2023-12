Mary Anderson, 1903

Erfinderin des Scheibenwischers: Mary Anderson fuhr in New York in der Strassenbahn, als heftiges Schneetreiben aufkam. Sie beobachtete, wie der Fahrer immer wieder aussteigen musste, um den Schnee von den Scheiben zu wischen. Sie konstruierte daraufhin einen Wisch aus Gummi, der sich mit einem Hebel vom Innern bewegen liess. Der Scheibenwischer war erfunden.

Melitta Bentz, 1908

Erfinderin des Kaffeefilters: Mellita Bentz war Hausfrau und störte sich am Satz, der beim Kaffee zurückblieb. Sie begann, mit Papier zu experimentieren und liess später den Kaffeefilter patentieren. Das Geschäft führte sie in den ersten Jahren direkt von ihrer Stube aus.

Grace Hopper, 1953

Erfinderin der ersten Programmiersprache und Software: Grace Hopper war Mathematikerin und entwickelte den ersten Compiler, der Eingaben in Codes umwandelte. Anders als andere Erfinderinnen wurde die Amerikanerin zu Lebzeiten mit zahlreichen Anerkennungen geehrt.

Hedy Lamarr, 1940

Die österreichisch-amerikanische Schauspielerin Hedy Lamarr gilt als Erfinderin des Fernmeldesystems, die heutige Basis für Kommunikationstechnologien. Im Rampenlicht stand sie aber als Schauspielerin. Erfinderin war sie nur nebenbei – und wurde als solche zu Lebzeiten nicht anerkannt.