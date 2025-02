Die SPS, Besitzerin des Jelmoli-Geschäfts und der Immobilie an der Zürcher Bahnhofstrasse, nimmt schriftlich zu den Vorwürfen Stellung:

SRF: Warum war die Schliessung von Jelmoli und die jetzt angekündigte Lösung für Sie notwendig?

SPS: Die temporäre Schliessung des Hauses ist eine Folge der Trends in der Retailbranche, vor allem der Zunahme des Onlinehandels und der abnehmenden Bedeutung des stationären Einkaufens als Freizeitbeschäftigung. Grosse Flächen in Stadtzentren sind nur noch schwierig zu betreiben: Im Jelmoli blieben die oberen Geschosse in den letzten Jahren oft leer, sie wurden nicht mehr wie früher frequentiert. Wir haben mit über 30 möglichen Kaufinteressenten gesprochen. Niemand war an Jelmoli als Warenhausstandort im Vollbetrieb auf allen Stockwerken interessiert.

Der ehemalige Jelmoli-Geschäftsführer Peter Leumann sagt, das greife zu kurz. Er wirft der SPS vor, man habe Jelmoli mit hohen Mietzinsforderungen «getötet»? Er spricht von Profitgier.

Seine Zeit als Geschäftsführer liegt mehr als 20 Jahre zurück. Es sei ihm unbenommen, sich zu Jelmoli zu äussern.

Warum war eine Mietzins-Senkung bei Jelmoli kein Thema?

Die Miete von Jelmoli ist und war marktüblich – und wir haben die Miete von Jelmoli in den vergangenen 10 Jahren nie erhöht. Wir haben mit dem neuen Konzept eine für den Standort und die Stadt gute Alternative gefunden: Manor wird das Warenhaus auf drei Etagen weiterhin betreiben und damit für Frequenzen in der Innenstadt sorgen. Das Jelmoli-Haus wird eine der grössten und attraktivsten Einkaufsdestinationen an der Zürcher Bahnhofstrasse bleiben.

Bezahlt Manor prozentual weniger Miete als zuvor Jelmoli?

Der Mietzinspreis pro Quadratmeter ist in etwa der gleiche wie beim bisherigen Mieter Jelmoli.

Warum setzen Sie mit Manor wieder auf ein Warenhaus?

Wir glauben an Warenhäuser an zentralen Lagen und auf konzentrierten Flächen. Manor ist mit einem sehr breiten Sortiment eine erfolgreiche und beliebte Warenhausgruppe, sowohl im stationären als auch im Onlinehandel. Mit ihren insgesamt über 50 Warenhäusern kann sie viel profitabler arbeiten als Jelmoli mit einem einzigen Haus. Zudem war es uns wichtig, in Zürich wieder ein Warenhaus im mittleren Preissegment zu platzieren, weil es bereits genügend Luxusboutiquen gibt. Diese «Demokratisierung» der Einkaufsmöglichkeiten war für uns zentral. Neben Manor wird es drei Stockwerke mit Büros geben und zudem grosse Flächen für Gastronomie und Fitnessangebote. Neu gibt es eine öffentliche Dachterrasse. Das neue Jelmoli-Haus wird Zürich beleben.

Wie kommentieren Sie Berechnungen von Peter Leumann, die Neuaufstellung des Jelmoli-Gebäudes koste so viel, dass die Immobilie wieder etwa gleich viel wert sei wie vor einer früheren Mietzinsverdoppelung?

Wir können seine Berechnungen nicht nachvollziehen. Die Investition in Jelmoli rechnet sich auf jeden Fall. Die Immobilie ist nach dem Umbau rund eine Milliarde Franken wert.