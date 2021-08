Coop legt Jumbo und die Eigenmarke Bau+Hobby zusammen und führt Marke Jumbo weiter, wie der Detailhandelriese mitteilt.

Das Filialnetz von Jumbo mit ihren 40 Verkaufsstellen ergänzt die bisherigen 84 Standorte von Bau+Hobby.

Coop wird die Verkaufsstellen von Bau+Hobby sowie alle Standorte von Jumbo vollumfänglich weiterführen und die Mitarbeitenden im Verkauf weiterbeschäftigen.

Dort, wo langfristig Stellen in der Administration wegfielen, werde Coop den Mitarbeitern nach Möglichkeit ein alternatives Jobangebot unterbreiten.

Die Wettbewerbskommission hatte vor einigen Wochen der Übernahme des Schweizer Baumarktunternehmens Jumbo durch die Coop-Gruppe Genossenschaft ohne Vorbehalte zugestimmt.

Die Umsetzung der genannten Massnahmen wird rund ein Jahr in Anspruch nehmen. Der Verwaltungsstandort befindet sich zukünftig in Dietlikon, wie Coop in der Medienmitteilung weiter schreibt.