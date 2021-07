Die Sorge Nummer eins bei EMS sind die Engpässe bei den Rohstoffen. Die Preise sind so hoch wie noch nie. Firmenchefin Magdalena Martullo Blocher sagt: «Wir kratzen die Rohstoffe zusammen, die wir kriegen. In der Basis-Chemie ist eigentlich alles knapp. Auch Kunststoffe sind knapp.» Weil auch die Konkurrenten nicht liefern könnten, sei die Nachfrage noch grösser als sonst. Trotzdem: «Wir versuchen, die Kunden immer zu beliefern. Das schaffen wir.»

Die Chemiekonzerne haben die Preise in den vergangenen Monaten deutlich erhöht, EMS gibt diese Rohstoffpreiserhöhung auch weiter. Es sei weltweit ein Preisanstieg im Gange. Martullo Blocher sagt: «Wir wollen unsere hohen Margen sichern – da gibt es nur die Preiserhöhung an die Kunden.»

Engpässe beim Transport

Die Sorge Nummer zwei in der Branche sind die Engpässe beim Übersee-Transport. Auch hier steigen die Kosten. Die Preise für den Transport mit den Containern hätten sich drei- bis verfünffacht, so Martullo Blocher.

Vor allem aus China gehe sehr viel in die USA. «Denn wenn die USA konsumieren, dann produziert China.» Deshalb seien die Schiffsstrecken auch sehr ausgebucht. «Nun werden neue Schiffe bestellt und dann geht der Stahlpreis wieder hoch. Das eine zieht das andere nach.»

Es fehlen Chips

Und somit sind wir bei der Sorge Nummer drei: die Halbleiter für die Automobilindustrie. In den Fahrzeugen wird immer mehr Software eingebaut und dazu braucht es Computerchips. Diese fehlen seit Monaten. Etliche grosse Autokonzerne mussten die Produktion drosseln, Fabriken vorübergehend schliessen.

Dies trifft auch die EMS. Der Chemiekonzern macht 60 Prozent des Umsatzes mit den Lieferungen von Kunststoffen an die Automobilkonzerne. Und wenn diese weniger produzieren, dann ist das schlecht für das Geschäft. «Die Autoindustrie wird diese Autobestellungen nachholen, sobald die Chips wieder verfügbar sind», zeigt sich Martullo Blocher zuversichtlich. Die Produktion werde also wieder hochgefahren und alles nachproduziert.

Bis mindestens Ende Jahr werden die Halbleiter-Chips in der Automobilindustrie fehlen. Trotz der Engpässe konnte die EMS-Gruppe das Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich steigern. Es gibt in der Wirtschaft nach dem Jahr von Corona einen grossen Nachholbedarf in der Produktion.