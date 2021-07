Einschätzung von Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler:

Der Pharmakonzern hat im zweiten Quartal von April bis Juni den Umsatz mit einem Plus von 14 Prozent auf fast 13 Milliarden Dollar deutlich gesteigert, der Reingewinn stieg sogar um 55 Prozent auf rund 2.9 Milliarden Dollar. Die starken Zuwächse relativieren sich zwar etwas durch die schwachen Zahlen im Vorjahr: Damals steckten weite Teile der Welt im Lockdown, medizinische Therapien wurden vertagt.



Inzwischen hat sich die Lage deutlich entspannt, das zeigt sich in den neusten Ergebnissen: Patientinnen und Patienten müssen Arztbesuche und Spitalaufenthalte nicht länger aufschieben, die Verabreichung von neuen Therapien schreitet voran. Gerade neu entwickelte und innovative Medikamente bringen dem Konzern Umsätze und Margen: Das spricht für die Innovationskraft des Basler Konzerns. Eine Normalisierung bemerkt Novartis auch bei seiner Generika-Sparte Sandoz, also dem Geschäft mit günstigeren Medikamenten, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist.

Doch der weitere Verlauf des Geschäftsgangs hängt von der Pandemie ab. Wie stark die Delta-Variante zu Beeinträchtigungen führt, ist derzeit unklar. Novartis betonte in einer Medienkonferenz am frühen Mittwochmorgen, dass der Konzern weiterhin seinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten wird. Dieser besteht vor allem in der Zusammenarbeit bei der Produktion mit anderen grossen Pharmafirmen, die Impf- und Wirkstoffe entwickelt haben. Das ist hilfreich in der Bewältigung der Pandemie und bringt dem Konzern etwas Umsatz, doch der Erfolg hängt von anderen, gewichtigeren Geschäftsbereichen ab.