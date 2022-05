An der im September anstehenden Generalversammlung kommt es bei Richemont zu einigen Änderungen im Verwaltungsrat. So stösst unter anderem der ehemalige CEO von Hermès, Patrick Thomas, zum Gremium. Zudem wird Jasmine Whitbread zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen, heisst es in der Mitteilung.

Derweil verlassen Alan Quasha und Gary Saage das Gremium und auch Jan Rupert und Ruggero Magnoni stehen nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Mit Zustimmung der Generalversammlung soll das Gremium dann auch auf 16 Mitglieder reduziert werden.