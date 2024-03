Lufthansa: Nach dem Boden- will nun das Kabinenpersonal streiken

Das Gewerkschaft Ufo hat das Kabinenpersonal der Lufthansa für Dienstag und Mittwoch zum Streik aufgerufen.

Betroffen sind demnach am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt und am Mittwoch alle Abflüge von München.

Laut dem Lufthansa-Konzern dürften rund 100.000 Passagiere betroffen sein.

Die Lufthansa und ihre Passagiere kommen nicht zur Ruhe. Kaum ist der Warnstreik beim Bodenpersonal zu Ende gegangen, ruft die Kabinengewerkschaft Ufo die rund 19.000 Flugbegleiterinnen und -begleiter von Lufthansa und Lufthansa Cityline zum Streik auf.

Bestreikt werden jeweils von 4.00 bis 23.00 Uhr am Dienstag alle Abflüge von Frankfurt und am Mittwoch alle Abflüge von München, wie Ufo mitteilte. Die Flugbegleiter von Kerngesellschaft und Regionaltochter Lufthansa Cityline hatten zuvor in getrennten Urabstimmungen mit über 96 Prozent für den Streik gestimmt.

Lufthansa: gutes Angebot auf dem Tisch

Die Gewerkschaft trage die Tarifauseinandersetzung ohne Not auf dem Rücken der Passagiere aus und treffe damit voraussichtlich rund 100.000 Passagiere, kritisiert die Lufthansa. Personalvorstand Michael Niggemann betonte, es liege ein sehr gutes Angebot auf dem Tisch.