Erste Frau an der Spitze

Die Grossbank UBS ernennt erstmals eine Frau zur Chefin des Schweizer Geschäfts.

Sabine Keller-Busse übernimmt die Leitung des Inland-Geschäfts Ende Januar, teilt die UBS mit.

Der bisherige Schweiz-Chef Axel Lehmann verlasse das Unternehmen nach einer Übergangsphase im nächsten Sommer.

Sabine Keller Busse war bereits bisher in leitender Funktion als COO für die Bank tätig.

Die Nachfolge von Keller-Busse auf dem Posten des COO soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, wie es in der UBS-Mitteilung heisst. Sie war neben ihrer Rolle als COO auch noch Präsidentin der Region EMEA. Diesen Posten werde Iqbal Khan zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben übernehmen.

Legende: Die neue UBS-Spitze: Sabine Keller-Busse. zvg

Kein überraschender Wechsel

Die Ablösung von Lehmann durch Keller-Busse kommt nicht ganz überraschend. Diese Woche erst hatte das deutsche «Manager Magazin» genau diesen möglichen Schritt aufgeworfen. Lehmann wurde immer wieder – auch in hiesigen Medien – vorgeworfen, dass das Schweiz-Geschäft der UBS zuletzt nicht genügend erfolgreich gewesen sei.

Keller-Busse hat seit ihrer Ernennung zum Group COO im Januar 2018 wesentliche Teile der Gruppen-Funktionen der Bank (darunter Technologie, Operations, Personalwesen etc.) geleitet. Sie habe dabei eine wesentliche Rolle gespielt, diese Funktionen enger an den Unternehmensbereichen auszurichten, schreibt die UBS in ihrer Mitteilung.

Vorschusslorbeeren

Ob der seit Anfang November amtierende neue CEO Ralph Hamers bereits hauptverantwortlich war für diese Personalie, ist nicht bekannt. Er wird in der Mitteilung unter anderem wie folgt zitiert: «Sabine Keller-Busse bringt ideale Voraussetzungen mit, um UBS Switzerland für anhaltenden Erfolg weiterzuentwickeln. Der Heimmarkt Schweiz bleibt ein zentraler Pfeiler der Strategie.»

Das ist Keller-Busses Werdegang