Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat nach dem Rekordgewinn im 2024 auch im ersten Quartal 2025 ein positives Ergebnis erzielt.

Der Gewinn für die Periode von Januar bis März des laufenden Jahres betrug 6.7 Milliarden Franken, wie die SNB in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Zahlen beziehen sich auf die Zeit vor Trumps Zollmassnahmen.

Während die Nationalbank bei ihren Fremdwährungen ein Minus von 5.3 Milliarden erzielte, gab es auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand einen Bewertungsgewinn von 12.8 Milliarden. Die SNB betonte wie üblich, dass ihr Ergebnis überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen und Kapitalmärkte abhängig sei. Starke Schwankungen seien deshalb die Regel und Rückschlüsse vom Zwischenergebnis auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich.

«Das Quartalsresultat der SNB täuscht» Box aufklappen Box zuklappen Einschätzungen von SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi: «Das Quartalsresultat der SNB täuscht: Denn die grossen Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten sind darin noch nicht abgebildet, die US-Präsident Trump Anfang April mit seinen hohen und willkürlichen Zollankündigungen ausgelöst hat. Die Aktienkurse stürzten in der Folge ab. Zudem hat Trumps Politik den US-Dollar geschwächt, was im Gegenzug den Schweizer Franken stärkt. Diese Effekte dürften das Ergebnis der Nationalbank im zweiten Quartal belasten; die Ökonomen der UBS befürchten, dass die SNB um bis zu 50 Milliarden Franken schlechter abschneiden könnte. Allerdings haben sich die Märkte wieder etwas stabilisiert; der SMI und auch der Dow Jones in den USA haben fast die Hälfte der Verluste wieder wettgemacht und der Goldpreis ist auf hohem Niveau stabil geblieben. Dies dürfte sich wiederum positiv auf die Zahlen der Nationalbank auswirken. Doch die Unsicherheiten bleiben bestehen.»

Die Entwicklung in den ersten drei April-Wochen ist ein gutes Beispiel dafür. So dürfte der von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Zollschock das Ergebnis der SNB in den ersten Apriltagen jedenfalls stark in den roten Bereich gedrückt haben – dies, weil der Franken deutlich aufwertete und Aktien stark korrigierten.

Legende: Dank dem gestiegenen Goldkurs ist der Wert der Goldreserven der Nationalbank in drei Monaten um fast 13 Milliarden Franken gestiegen. REUTERS/Denis Balibouse

Gemäss einer Einschätzung von UBS-Ökonomen dürfte sich der Wert von SNB-Anlagen per Mitte April um bis zu 50 Milliarden Franken reduziert haben. Seither ist an den Aktienmärkten allerdings eine zum Teil recht starke Erholungsbewegung im Gange und auch Gold hat weiter zugelegt.

