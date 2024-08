Meyer Burger stoppt Solarzellenfertigung in Colorado

«Meyer Burger schreibt seit Jahren grosse Verluste und kommt nicht vom Fleck. Die Expansion in die USA sollte deshalb der langersehnte Befreiungsschlag werden.

Die Firma hoffte auf grosse Aufträge aus den USA und gleichzeitig auf finanzielle Zuschüsse durch die US-Regierung und einzelne Bundesstaaten. Mit diesen Förderprogrammen sollten neue Projekte für erneuerbare Energie in den USA angestossen werden wie zum Beispiel Solarzellen.

Nun stoppt also Meyer Burger das Vorhaben in Colorado. Weiterhin werde es aber am Standort in Arizona festhalten und auch an der Fabrik in Deutschland. Diese werde – entgegen den früheren Ankündigungen – weiterhin voll betrieben werden.

Welche finanziellen Auswirkungen die Neuausrichtung von Meyer Burger hat, lässt sich aktuell nicht abschätzen – das Unternehmen kündigt heute aber an, dass es ein weiteres Mal ein Programm starte, um Kosten zu senken.

Zudem muss das Unternehmen die Publikation des Halbjahresberichts zum zweiten Mal in Folge nach hinten verschieben.»