Bei der Facebook-Mutter Meta steigt die seit 2008 für das Tagesgeschäft zuständige Managerin Sheryl Sandberg aus. Sie gehört zu den bekanntesten Gesichtern des weltgrössten Internet-Netzwerks neben dem Firmengründer Mark Zuckerberg.

Weiterhin Mitglied des Meta-Verwaltungsrats

Sandberg kündigte überraschend an, sich in den nächsten Monaten zurückziehen zu wollen. «Als ich den Job 2008 annahm, hoffte ich, für fünf Jahre zu bleiben. 14 Jahre später ist es Zeit für mich, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen», so die 53-jährige gebürtige Amerikanerin. Sie wird weiterhin im Verwaltungsrat von Meta sitzen.

Sandberg galt lange Zeit als rechte Hand von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Sie verteidigte das auf Werbeeinnahmen basierende Geschäftsmodell vehement in den Medien und auf Konferenzen wie dem WEF in Davos.

Vielfältige Karriere

Vor ihrer Arbeit für Facebook war die Wirtschaftswissenschaftlerin für Google tätig und agierte als Stabschefin im US-Finanzministerium. Ausserdem arbeitete sie eine Zeitlang bei McKinsey. Zudem machte sich die Harvard-Absolventin einen Namen als Schriftstellerin. Ihr Gleichberechtigungsbuch «Lean In» ist ein internationaler Bestseller.

Einschätzung von SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone Sheryl Sandberg hat Facebook wirtschaftlich erfolgreich gemacht. Heute verdient der Mutterkonzern Meta Milliarden mit personalisierter Werbung auf seinen Kanälen Facebook, WhatsApp oder Instagram. Es ist im Wesentlichen das Verdienst von Sandberg, dass Meta inzwischen mehr als 100 Milliarden Dollar Jahresumsatz und saftige Gewinne macht. Denn als Sandberg 2008 von Google zu Facebook kam, war dieses ein chaotisch geführtes Jungunternehmen mit einem damals erst 23-jährigen Chef Mark Zuckerberg. Dieser bezeichnet Sandberg in einem Facebook-Eintrag als «Superstar von Facebook» und dankt ihr überschwänglich für ihre Arbeit der letzten 14 Jahre.

Sandberg will sich nun zunächst auf ihre Stiftung und philanthropische Arbeit konzentrieren sowie auf ihre Patchwork-Familie mit ihrem baldigen Ehemann Tom Bernthal. Der Vater ihrer zwei Kinder und SurveyMonkey-Chef Dave Goldberg starb 2015.

Auf der Suche nach dem Zukunftsgeschäft

Facebook befindet sich derzeit im Umbruch. Der Silicon-Valley-Konzern richtet sich auf das Metaverse und die virtuelle Realität aus und will die über verschiedene Geräte erreichbare, komplett vernetzte und interoperable Welt dominieren.

Allerdings kommt Firmengründer Zuckerberg mit seiner Vision nur langsam voran und es ist noch unklar, wie das wirtschaftlich funktionieren soll. Den bisherigen Job von Sandberg wird der Manager Javier Olivan übernehmen.