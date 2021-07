Fehlen Angestellte krankheitsbedingt über eine längere Zeit am Arbeitsplatz, so zahlt den damit verbundenen Lohnausfall ein Unternehmen entweder aus eigenen Mitteln oder über eine sogenannte (freiwillige) kollektive Krankentaggeld-Versicherung – sofern eine Firma darüber verfügt. Diese Versicherung deckt in der Regel während 730 Tagen mindestens 80 Prozent der Kosten des Lohnausfalls von Arbeitnehmenden zufolge einer ärztlich bescheinigten, krankheitsbedingten Abwesenheit am Arbeitsplatz. Sie greift üblicherweise nach Ablauf einer Wartefrist (häufig 30, 60 oder 90 Tage).