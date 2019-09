Das Modewort für künstliche Offlinezonen heisst «Digital Detox». Vier von fünf Schweizerinnen und Schweizern können sich eine mehrtägige digitale Entgiftung gut vorstellen, so das Resultat einer vom Reiseverband in Auftrag gegebenen Studie, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Die Umfrage zeigt auch: