Die Parteien haben begonnen, sich die Schuld an der aktuellen CS-Krise zuzuschieben. So machen sich die Bürgerlichen gegenseitig verantwortlich für das Debakel. «Eine Folge von Misswirtschaft und FDP-Filz», heisst es beispielsweise von SVP-Seite.

Wie stark sind die Parteien mit der Bankenbranche verbunden? Den Banken stehen sowohl FDP und SVP relativ nahe: Je 14 Parlamentsmitglieder sind laut der Online-Plattform Lobbywatch direkt oder indirekt mit einer Bank, einem Anlagefonds oder einer Kapitalgesellschaft verbunden. Dabei zeigt sich, dass die SVP im nationalen Parlament aktuell den direktesten Draht in die Branche hat.

Mehr zu Lobbywatch Box aufklappen Box zuklappen Lobbywatch.ch ist nach eigenen Angaben ein nicht kommerzieller und unabhängiger Verein. Dieser betreibt ein webbasiertes Recherchetool für Medienschaffende sowie die breite Öffentlichkeit. Die Plattform thematisiert Interessenbindungen zwischen Mitgliedern der eidgenössischen Räte zu Firmen, Vereinigungen und Institutionen.

Welche wichtigen Bankenvertreter sind Mitglied einer Partei?

Gibt es historisch gesehen die klassische Banken-Partei? Oliver Huwyler forscht zum Verhalten von parlamentarischen Abgeordneten und Lobbyismus. In dem vom Schweizer Nationalfonds finanzierten Forschungsprojekt «Parliamentary Careers in Comparison» hat er sich mit der Entwicklung der Interessenverbindungen in der Schweizer Politik befasst. Die Untersuchung zu den Mitgliedern des nationalen Parlaments über den Zeitraum von 1985 bis 2017 veranschaulicht, dass sich die Finanzindustrie den wechselnden Parteistärken angepasst hat.

So waren vor 2000 die FDP und CVP klar die Parteien, die am meisten Vertreter und Vertreterinnen der Finanzindustrie in ihren Reihen zählten. Über die Jahre wuchsen allerdings die Verbindungen der SVP in die Branche. In entgegengesetzter Richtung nahmen dann die Interessenverbindungen der damaligen CVP-Parlamentarier und -Parlamentarierinnen gesamthaft ab.

Erklärung zur Studie von Huwyler Box aufklappen Box zuklappen Bei den entsprechenden Ergebnissen handelt es sich nicht um Stichproben von Ratsmitgliedern, sondern jeweils um eine Vollerhebung. Das bedeutet, dass alle Nationalräte und -rätinnen sowie Ständeräte und -rätinnen, die im untersuchten Zeitraum im Amt waren, Teil der Analyse sind. Ungenauigkeiten in den Daten können eventuell bei der Anzahl Interessenbindungen auftreten, wenn Ratsmitglieder ihre Interessenbindungen nicht vorschriftsgemäss den Parlamentsdiensten gemeldet haben. Zu beachten gilt allerdings, dass vor 2002 laschere Meldepflichten für Interessenbindungen bestanden haben.

Legende: Von links: Die Partei- oder Franktionspräsidenten Balthasar Glättli (Grüne), Tiana Angelina Moser (GLP), Thierry Burkart (FDP), Gerhard Pfister (Mitte), Thomas Aeschi (SVP) und Mattea Meyer (SP), anlässlich einer Präsidentenrunde zur Bundesratswahl vom 6. Dezember 2022 in Bern. KEYSTONE/Peter Schneider

Wie stark beeinflusst die Interessenvertretung die Mitglieder in der Bundesversammlung? In der Studie «No Representation Without Compensation» konnte Huwyler gemeinsam mit Tomas Turner-Zwinkels und Stefanie Bailer anhand von Massendaten von 2000 bis 2015 aufzeigen, dass die Beziehungen zwischen Mitgliedern der Bundesversammlung und Interessenverbänden transaktional sind. Heisst: Die Verbindungen haben so lange einen direkten Zusammenhang zu parlamentarischen Vorstössen und dem Verhalten von Abgeordneten, wie die Interessenbindungen bestehen. «Es ist ein zweischneidiges Schwert», meint Huwyler. Einerseits würden diese Verbindungen dem schnellen Informationsfluss ins Parlament dienen. «Andererseits herrscht ein Zweiklassensystem: Nur bestimmte Gruppen geniessen diesen privilegierten Zugang, was deren Interessen bevorteilt».

Wer spendet wie viel an die Parteien? Genau dieser Frage ist SRF zusammen mit RTS in einer grossangelegten Umfrage vor den Wahlen 2019 nachgegangen. Gefragt wurden die Top 100 der Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die Top 25 Banken und die Top 15 Versicherungsgesellschaften. Dabei gaben knapp 30 Prozent der Banken an, regelmässig finanzielle Beiträge an Parteien oder Abgeordnete zu bezahlen.

Indirekte Finanzierung durch Mitarbeiter Box aufklappen Box zuklappen Die Umfrage von SRF/RTS zeigte auch, dass Hunderte Angestellte der Finanzindustrie, die in ein politisches Amt gewählt wurden, bis zu 20 Prozent ihrer Arbeitszeit für ein öffentliches Mandat aufwenden können – so etwa bei der Credit Suisse (CS), Axa, Swiss Life oder die Mobiliar. Im Fall der CS wurden rund 300 Mitarbeitende erfasst, die nebenbei einem politischen Mandat nachgingen.

Mit einem Maximalbetrag von einer Million Franken jährlich stellte die CS den bislang grössten Beitrag. Sie unterstütze Parteien, die mindestens fünf Sitze in der Bundesversammlung ausweisen und schaue auf die Anzahl der Parlamentsmandate, hiess es damals. Wenig dahinter steht die UBS, die Parteien unterstützt, «die sich der Marktwirtschaft, dem Wettbewerb und dem Finanzplatz Schweiz verpflichtet haben». Ein Banksprecher bestätigte Ende November gegenüber CH Media einen Betrag von 750'000 Franken für das Jahr 2022.

